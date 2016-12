Inter, Zanetti: "Ko molto pesante, serve più personalità"

Mancini senza voce: ecco perché il tecnico nerazzurro non parla nel post-partita. Questa la versione nerazzurra dopo il ko contro la Juve. Non parla il tecnico e allora, a mettere la faccia, ci pensa Javier Zanetti. E il vice-presidente interista, senza inutili giri di parole, analizza con freddezza e lucidità il ko dello Stadium: "Una sconfitta molto dura, purtroppo un po' per la forza dell'avversario ma anche per responsabilità nostra. È il momento di dare qualcosa in più: la squadra si deve assumere una grande responsabilità e dare tutto per tutte le gare che restano".

"Bisogna tornare a essere solidi, ad avere più certezze e pensare partita dopo partita: è l'unico modo per uscire da questo momento, che purtroppo dura da troppo tempo. Mancini stasera non parlerà, non sta molto bene e durante la partita ha pure perso la voce. Quando parlo di solidità, parlo di tutta la squadra, non solo dei difensori: dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo e avere grande personalità, sennò questi momenti fai fatica a superarli. Dobbiamo migliorare tanto: la Juve è una squadra solida, ben organizzata e con tanta personalità e questo fa la differenza. Siamo venuti qui cercando di giocarcela alla pari, ma l'abbiamo persa per meriti della Juve e per responsabilità nostre".