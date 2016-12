Inter, Mazzarri: "Moratti? Sono cose societarie, io non metto bocca"

00:16 - Dopo il pari col St. Etienne, Mazzarri cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Siamo in emergenza e giocando ogni tre giorni non siamo stati brillanti come nell'ultima gara. Oggi abbiamo cambiato tanto, per come eravamo messi è stata una buona partita. Stiamo andando bene in Europa". Sulle dimissioni di Moratti: "Sono cose societarie, io non metto bocca. Ieri intendevo dire che io e la squadra dobbiamo pensare alle partite".

L'Inter è nettamente calata nelle ultime settimane, ma il tecnico nerazzurro difende la sua squadra: "Avevamo in campo sei ragazzi giovani col Napoli e abbiamo fatto una grande gara, oggi abbiamo cambiato molto ed era normale non essere brillanti. Poi, naturalmente, mi piacerebbe fare il calcio champagne, ma non ne vedo molto in giro oggi. Il Saint-Etienne era una squadra che andava rispettata".