Inter, Mancini: "Per il terzo posto ci siamo anche noi"

23:51 - La mano di Mancini sull'Inter comincia a vedersi e col Chievo è arrivato il primo successo: "Stiamo tentando di giocare più alti - ha rivelato il tecnico -. Abbiamo vinto su un campo non facile e sono felice, l'obiettivo rimane il terzo posto. Stiamo migliorando molto e ci siamo anche noi". Sull'Europa League e i cori contro Balotelli: "Col Celtic sarà dura, ma vogliamo vincere la coppa. Dispiace che ci siano questi insulti per Mario".

"Stasera sbagliavano spesso l'ultimo passaggio - analizza Mancini a Mediaset Premium -. Abbiamo ancora tante cose da fare, ma stiamo migliorando in fretta. Per il terzo posto ci siamo anche noi, abbiamo perso due partite e le altre hanno corso veloce. Avremo le nostre chance da giocare e cercheremo di prenderle tutte come contro il Chievo". A una partita dalla sosta si parla anche di mercato: "Manchiamo di giocatori esterni e questo è il modulo che ci dà più garanzie. Nagatomo e D'Ambrosio sono piccolini ma hanno altre qualità. A gennaio non sarà facile trovare giocatori capaci di fare la differenza, ma vedremo quello che potremo fare. Kovacic? Nel momento in cui maturerà fisicamente e tatticamente potrà essere decisivo".

Infine un commento sul sorteggio di Europa League: "Non sarà semplice perché col Celtic sarà una bellissima partita davanti a 60mila spettatori. Però vogliamo vincere la coppa".