Inter, Mancini furia contro Sarri: "Mi ha dato del frocio, è un razzista"

Nell'intervista post-partita alla Rai, Mancini non si trattiene: "Mi ha dato del finocchio, sarei orgoglioso se fosse così... Gente come lui non può stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Mi sono alzato a parlare al quarto uomo e mi ha attaccato. Si deve vergognare, il quarto uomo ha sentito tutto e non ha fatto niente". E ancora: "Negli spogliatoi sono andato a cercarlo e mi ha chiesto scusa ma non deve scusarsi, si deve vergognare. Una persona di 60 anni non può comportarsi così, in Inghilterra non metterebbe più piede su un campo di allenamento".



"I ragazzi sono stati bravi, siamo in semifinale, siamo felici per questo. Il Napoli è un'ottima squadra, anche cambiando 4-5 giocatori. Siamo felici per quello che abbiamo fatto e per aver vinto. Siamo stati bene sul campo, c'è stato qualche errore, a volte capita". Così Roberto Mancini, allenatore dell'Inter, commenta il successo-qualificazione in Coppa Italia in casa del Napoli. "Pensiamo al Carpi, la cosa più importante è vincere. Sta andando bene, ce la dobbiamo giocare con voglia e cattiveria", ha aggiunto il tecnico ad Inter Channel.