Inter, furia Mancini: "Va usato il cervello"

23:58 - L'Inter vince e, almeno per una notte, si porta a -1 dalla Fiorentina, ma Mancini è una furia per come è stata gestita la partita in 11 contro 9. "Non capisco perché, dopo il doppio rosso, alcuni dei nostri hanno smesso di giocare e hanno cominciato a giochicchiare - il suo sfogo - A volte non pensano. Il cervello è fatto per pensare e va usato. Sembrava una partita di fine estate, non va bene. La squadra ha giocato benissimo in 11 contro 11".

Tra i giocatori nel mirino del tecnico c'è Hernanes. "Non è possibile mettere in discussione una partita giocata molto meglio in 11 contro 11 che in 11 contro 9. Dico che bisogna usare la testa, la palla va fatta girare. Quando sono concentrati, la squadra fa tutto bene perché sono concentrati. Ad esempio, Hernanes è uno di quelli che insieme ad altri non mi è piaciuto negli ultimi 25 minuti".



Finalmente si è sbloccato Podolski, ma il suo futuro appare comunque segnato: "Per il tedesco l'accordo è che tornerà a Londra a fine prestito. Ma son contento per lui, perché è un professionista serio".



Sull'operato di Rocchi, aspramente criticato dai friulani: "Il primo giallo a Domizzi era per proteste. Il fallo di Danilo su Kovacic? Se un difensore entra così, il rischio di contatto c'è e mi sembra che il contatto ci sia. Ma non voglio discutere altrimenti ogni domenica si fanno delle polemiche".



Sulla corsa all'Europa League: ""Bisogna fare il massimo, quello che verrà sarà ben accetto".