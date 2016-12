Inter, Fassone frena sul mercato: "Pagare due tecnici pesa sul bilancio"

20:54 - "C'è entusiasmo per il Mancio, su Mazzarri c'era un clima negativo che ha inciso sull'esonero ma resta un tecnico valido e troverà presto una panchina". A margine del 'Premio Facchetti' in Gazzetta, il dg dell'Inter Marco Fassone è tornato sul clamoroso ribaltone sulla panchina nerazzurra. Poi arriva una frenata sul mercato: "Pagare due allenatori pesa in sede di bilancio e inciderà sul mercato, ma Mancini considera la nostra rosa di ottima qualità".

"Milan e Roma? Lui non teme queste partite, anzi si esalta. Ha valutato con attenzione la rosa, la reputa di qualità altrimenti non avrebbe accettato - ha aggiunto Fassone - Mazzarri? Quando si prendono scelte così dolorose nei confronti di un professionista serio e capace come lui, si valuta tutto. Si valutano concomitanze che impediscono ad un allenatore di lavorare al cento per cento. E noi abbiamo bisogno del cento per cento per poter conseguire i risultati che il presidente Thohir si aspetta".



Fassone ha poi parlato di Francesco Totti, cui è stato consegnato il ''Premio Facchetti': "Totti ha segnato all'Inter uno dei gol più belli della carriera. Non potrebbe esserci un destinatario migliore del premio al momento. Nelle varie squadre in cui ho lavorato l'ho sempre visto da avversario e mi auguro di vederlo ancora così per tante gare. Anche se spero di non vedere più da avversario un gol come quello. Gli faccio i miei complimenti".