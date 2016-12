Inter-mercato: è dura, ma per Cerci si va avanti

14:35 - Come fare mercato, sborsando il doppio stipendio per un allenatore? Fassone, dg dell'Inter, precisa che sarà dura a gennaio aprire la cassaforte-Inter per prelevare denaro, dunque "fare mercato". Ma non per questo, a Mancini sarà offerta l'opzione zero in una squadra che si sa, e non da oggi, quanto e come abbia bisogno di un paio di interventi a gennaio.

E' per questo che la rincorsa ad Alessio Cerci, in crisi d'identità nell'Atletico Madrid, continua a tenere banco, ferma restando l'ipotesi, per gennaio, di una richiesta di prestito. Oneroso. Le prossime tre-quattro settimane serviranno a capire come l'ex granata saprà integrarsi nel club di Simeone, e capire se ci sono margini per la trattativa. Le condizioni economiche fanno parte di un discorso di largo respiro e di più lunga scadenza.

L'opzione-Lamela, già messa a fuoco nelle scorse settimane quando c'era Mazzarri, rimane valida, ma sull'attaccante del Tottenham c'è anche la Juventus e la concorrenza non è la strada che cerca l'Inter.

Qualcosa poi il club nerazzurro sta facendo per la prossima stagione, e a gennaio proverà a chiudere il cerchio attorno a Darmian, perché arrivi in nerazzurro dal prossimo luglio.