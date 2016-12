Inter, De Boer sta con Icardi: "Ha fatto bene a rispondere così a Maradona"

Su Brozovic, altro giocatore nel mirino della critica: "Sono felice che abbia giocato due gare con la Croazia, era importante perché aveva bisogno di mettere minuti nella gambe. Ora vedremo come starà. Per me è un grande giocatore che ci può aiutare a giocare meglio e vincere. E' solo questione di tempo, lui è dei nostri e i migliori giocano". Sono attesi rinforzi per gennaio? Tipo Darmian? "Non voglio parlarne, fare nomi crea solo disturbi e io non voglio. E' solo questione di correggere piccoli dettagli, anche a Roma abbiamo giocato abbastanza bene ma abbiamo fatto degli errori. Per me sarà un grande passo avanti correggerli: non bisogna perdere mai palla troppo facilmente e bisogna vincere i duelli. Ma per quello che voglio vedere stiamo facendo bene".



Qual è l'obiettivo dell'Inter? "In Italia sta cambiando tanto la mentalità. La Juventus ha mutato il modo di giocare, io voglio fare lo stesso con l'Inter. Per me è possibile, l'Inter ha grande storia e giocatori di qualità. Possiamo fare cose importanti. Sarà un momento importante per noi, fino a dicembre si gioca ogni 3-4 giorni e in ogni partita dobbiamo migliorare. Ho molta fiducia che le prossime partite saranno positive per noi, ma dobbiamo lavorare duro. Col Cagliari non sarà facile, ma so che nessuna partita è facile in Italia".



Scudetto possibile? "Ogni giorno le cose possono cambiare. Dopo la vittoria con la Juventus, molti hanno pensato che fossimo da titolo e poi dopo il pari col Bologna e il ko con la Roma ho sentito dire ben altro. Si va avanti passo dopo passo, siamo vicini alla forma che voglio vedere. Quando giochiamo uniti possiamo vincere contro chiunque. Bisogna sempre giocare di squadra, i punti arriveranno".