Inter, Ausilio: "Offerta per Simeone? Mi viene da ridere"

Ausilio blinda Mancini per il presente e per il futuro: "Con lui stiamo costruendo qualcosa, sappiamo che ci vuole tempo, se lavoriamo con intelligenza e progettando bene il futuro torneremo a vincere con Mancini come è già successo in passato. Lui sta bene all'Inter e noi stiamo bene con lui. La Nazionale? Sono voci che non ci preoccupano. Magari in futuro ma ha tempo, è ancora giovane".



Il d.s. dell'Inter parla poi di mercato: "Banega a giugno? Una comunicazione ufficiale al Siviglia è arrivata, ne stiamo parlando. È un'opportunità e c'è qualche possibilità". In futuro potrebbero esserci nuovi affari con la Juve, nonostante le frizioni in seguito alla trattativa Guarin-Vucinic: "C'è stima reciproca, quest'anno per esempio abbiamo ceduto Hernanes. L'importante è fare bene le cose, non si può escludere nulla. Se le voci di una possibile cessione del club possano aver influito sul rendimento della squadra? Fino al 6 di gennaio abbiamo fatto molto bene, forse andando oltre quello che molti si aspettavano: dobbiamo migliorare, è chiaro, ma sono stati cambiati tanti giocatori e in queste situazioni ci vuole tempo. Siamo ancora in tempo per lottare per i nostri obiettivi. E le voci le ha già smentite il presidente".