Inghilterra, Southgate non trema. Confermato con quattro risultati positivi?

Malta, Slovenia e Scozia i tre match di qualificazione, poi l'amichevole di lusso con la Spagna. Domenica Southgate fornirà la prima lista di convocati per i due impegni di ottobre. Prima, però, avrà un incontro col capitano Wayne Rooney, che sembra voglia certezze sul proprio futuro in nazionale. Southgate, coach dell'Under 21, era stato in predicato di sostituire Hodgson già la scorsa estate, prima che venisse scelto Allardyce: "Abbiamo un gruppo eccellente di giocatori e il nostro futuro è luminoso".



"Non abbiamo mai messo in discussione il mio ruolo ad interim, la federcalcio ha fiducia nel fatto che troverà un allenatore a tempo pieno. Certo aver avuto questo incarico a così breve distanza da due impegni tanto delicati non facilita le cose. Ma bisogna iniziare facendo bene dall'impegno di Webley con Malta".



Southgate, ricordato da molti per il rigore sbagliato che condannò l'Inghilterra all'eliminazione da Euro '96, ha allevato nell'Under 21 molti giocatori che ora sono perni della prima squadra: John Stones, Harry Kane, Luke Shaw, Dele Alli e Eric Dier. "Abbiamo dei giocatori molto forti e credo in loro. Rooney? Ci ho giocato assieme in nazionale nel giorno del suo debutto, lo conosco bene".



Intanto non si fermano le voci riguardanti Arsene Wenger, indicato come il prescelto dalla FA per il ruolo di ct. "È stata una grande sorpresa tutto quello che è successo - ha detto l'allenatore francese -. Sono ovviamente lusingato dall'interesse della federcalcio, ma la mia priorità è sempre stata l'Arsena. Fino alla fine di questa stagione sarò qui e completamente concentrato su di noi". Una dichiarazione che lascia spazio all'idea che dalla prossima estate potrebbe insediarsi sulla panchina dei Tre Leoni.