Incontro con Conte: tecnici soddisfatti

10:24 - Hanno fatto tanto rumore i cinque assenti (Garcia, Mancini, Benitez, Zeman e Sarri), ma i tecnici di serie A che hanno partecipato all'incontro con il ct della Nazionale Conte sono rimasti soddisfatti. "Questo scambio di opinioni ci deve sempre essere per migliorare la relazione fra noi" le parole di Montella. "Un incontro altamente produttivo" gli fa eco Stramaccioni. "Una bella cosa" il commento di Gasperini.

Un'iniziati quella del confronto con il commissario tecnico per il bene della Nazionale che è piaciuta ai tecnici presenti al vertice di Milano durato un paio d'ore.



"Questo scambio di opinioni ci deve sempre essere per migliorare la relazione fra noi, c'è stata massima disponibilità da parte del ct e di noi allenatori. Ogni relazione porta idee, e sicuramente dalle idee nascono le cose migliori" ha dichiarato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine dell'incontro.



Soddisfatto anche il mister del Genoa, Gianpiero Gasperini: "Conte ha fatto una bella cosa per instaurare rapporto stretto. L'importante è che ci sia maggior disponibilità da parte di tutti nel rapporto tra allenatori e commissario tecnico".



Una riunione positiva anche per Andrea Stramaccioni (Udinese): ""E' stato un incontro altamente produttivo perché sincero, ogni allenatore ha portato il suo contributo al ct. Questo incontro pone le basi per un dialogo per la Nazionale e per le sorti del nostro sistema calcio".



Più vaghi, invece, i tecnici sugli stage invocati da Conte: "Le società sono proprietarie dei calciatori, noi allenatori su questo contiamo poco" il pensiero di Montella.