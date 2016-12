Il videomessaggio di Berlusconi: "Lasciamo lavorare Brocchi con serenità"

Un video-messaggio, per parlare ai milioni di tifosi del Milan. Le parole del presidente Silvio Berlusconi ai tifosi rossoneri attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook: "Un saluto affettuoso a tutti i tifosi rossoneri, io come tutti voi ho il Milan nel cuore e soffro quando il Milan va male. Forse un po' più di voi, visto che per farlo grande ho dovuto investire più di un miliardo di euro, solo nell'ultimo anno 152 milioni. Eppure converrete con me che non abbiamo mai visto il Milan giocare così male come quest'anno. Per questa ragione ho trovato il coraggio di provare a cambiare per le ultime partite con l'obiettivo di arrivare alla finale con la Juve con qualche speranza in più e in effetti mi sembra che nel gioco qualche miglioramento si sia visto. Avevamo in casa Brocchi, ottimo allenatore della nostra Primavera, gli ho chiesto un atto di coraggio e lui, con coraggio, mi ha detto di sì. E' una persona seria, conosce bene lo stile Milan sin da quando giocava nei nostri Pulcini, come qualcuno che forse conoscete (il presidente mostra una sua foto con la maglia del Milan, ndr): mi è arrivata questa fotografia da un tifoso sconosciuto e ve la faccio vedere con un certo orgoglio.



Ha avuto tuttavia Brocchi a disposizione pochissimi giorni per intervenire sui giocatori e per provare dei nuovi schemi di gioco. E poi siamo stati anche sfortunati nelle ultime partite: a Verona, per esempio, i due gol che abbiamo preso sono arrivati per un rigore e una punizione che assolutamente non c'erano. Lasciamo quindi lavorare Brocchi in serenità fino al 21 di maggio, poi ragioneremo in modo approfondito sul da farsi, ma fatemi dire che dopo 30 anni in cui abbiamo pasteggiato a Champagne e caviale, potremmo anche sopportare con una certa eleganza un digiuno che sarà certamente passeggero".