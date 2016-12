Il dream team di Ibra: Cannavaro e Messi ci sono, CR7 no

16:49 - Zlatan Ibrahimovic ha scelto la sua squadra dei sogni. Una formazione speciale, composta da grandi campioni e stilata appositamente dallo svedese per l'emittente BeIN Sports. In porta c'è Buffon, in difesa Cannavaro e Thiago Silva centrali, Maxwell e Thuram laterali. Centrocampo a quattro composto da Nedved, Xavi, Vieira e Iniesta. In attacco, manco a dirlo, Ibra e Messi. E Cristiano Ronaldo? Per lui nel dream team di Zlatan non c'è spazio.

Sono scelte, certo. Ma l'assenza di CR7 nella lista di Ibra balza subito all'occhio. Nella Top 11 dello svedese, del resto, trovano spazio tanti ex compagni di squadra. Si va da Buffon e Cannavaro, a Messi e Iniesta, passando per altre leggende del calcio europeo come Nedved e Thuram. Nomi importanti, che solitamente mettono d'accordo tutti quanto a qualità. Non si può dire lo stesso, evidentemente, per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, che Ibra non considera tra i migliori calciatori con cui vorrebbe giocare. Chissà cosa ne penserà CR7? Magari chiariranno la questione in Champions League, se ci sarà l'opportunità.

LA TOP 11 DI IBRA

Le 11 de légende de Zlatan Ibrahimovic #LECLUB pic.twitter.com/rEX9X0hW4k

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 Novembre 2014