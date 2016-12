19 dicembre 2014 Icardi-Maxi Lopez, duro scontro per i figli Lite tra l'attuale compagno e l'ex di Wanda Nara: Mauro corre a Verona a riprendersi i bambini che Maxi aveva prelevato dall'asilo senza avvertire Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:09 - Nuova puntata della telenovela Icardi-Wanda Nara-Maxi Lopez. Nel pomeriggio di martedì, infatti, l'attaccante dell'Inter avrebbe avuto un duro scontro verbale con il bomber del Chievo: Maxi avrebbe "prelevato" e portato a Verona i tre figli avuti con Wanda direttamente dal loro asilo milanese senza avvertire l'ex moglie. E allora Mauro, come raccontano Corriere dello Sport e Tuttosport, sarebbe andato su tutte le furie...

Prima le telefonate bollenti tra Milano e Verona, poi l'attaccante dell'Inter che, su preghiera di Wanda, parte in macchina verso Verona per riprendersi i bambini e magari dirne quattro a Maxi Lopez. Insomma, l'ennesimo scontro a sancire le difficoltà di un rapporto impossibile da ricucire. E pensare che solo lunedì sera i due si erano affrontati al Bentegodi in Chievo-Inter, senza che emergessero problemi.