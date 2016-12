Higuain 'paperone' d'Italia: con 7,5 mln supera De Rossi

Quello del Pipita, che col trasferimento a Torino per 90 milioni è diventato il giocatore più pagato della storia della Serie A, è uno stipendio inarrivabile per le altre stelle del nostro campionato, che non si avvicina però neanche minimamente a chi occupa i primi posti della classifica mondiale dei calciatori più pagati: l'argentino della Juve resta infatti lontano anni luce dai top player internazionali, guidati da Leo Messi con 20 milioni netti a stagione, davanti ai 18 di Neymar e ai 17 di Cristiano Ronaldo, solo per citare i primi tre.

Ma c'è anche un altro neo-bianconero che può sorridere per "l'aumento" ricevuto rispetto alla scorsa stagione: con i 4,5 milioni all'anno che prenderà, Miralem Pjanic sale infatti sul podio virtuale della classifica dei più pagati in Serie A, classifica che vede ben 9 juventini nelle prime 15 posizioni.

Questo l'elenco dei primi 15 -

Gonzalo Higuain, Juventus - 7.5 milioni

Daniele De Rossi, Roma - 6,5 milioni

Miralem Pjanic, Juventus - 4,5 milioni

Paul Pogba, Juventus - 4,5 milioni

Edin Dzeko, Roma - 4,5 milioni

Gianluigi Buffon, Juventus - 4 milioni

Sami Khedira, Juventus - 4 milioni

Leonardo Bonucci, Juventus - 3,5 milioni

Giorgio Chiellini, Juventus - 3,5 milioni

Claudio Marchisio, Juventus - 3,5 milioni

Mario Mandzukic, Juventus - 3,5 milioni

Mohamed Salah, Roma - 3,5 milioni

Carlos Bacca, Milan - 3,5 milioni

Riccardo Montolivo, Milan - 3,5 milioni

Geoffrey Kondogbia, Inter - 3,5 milioni