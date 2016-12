Giudice Sportivo, stangato Mexes: 4 giornate di squalifica

16:24 - Mano pesante per Philippe Mexes dopo l'aggressione a Stefano Mauri nel finale dell'anticipo di Serie A tra Milan e Lazio. Il difensore rossonero è stato punito con quattro giornate di squalifica per "condotta violenta". Stop di tre turni anche per Kone (Udinese), mentre sono stati fermati per una giornata Acerbi, Antonelli, Baselli, Bertolacci, Biglia, D'Ambrosio, Dainelli, Ekdal, Floro Flores, Koulibaly, Marchisio, Pizarro, Radu e Rossettini.

Kone, espulso per doppia ammonizione durante Empoli-Udinese, è stato punito per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata) e per condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara (art.19 n.4 lett. a) avendo, "al 25' del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, contestato la decisione arbitrale, appoggiando entrambe la mani sul petto del direttore di gara, spingendolo leggermente (due giornate)".



MEXES, IL MILAN NON FA RICORSO

Non ci sarà alcun ricorso contro la squalifica di 4 giornate inflitta a Philippe Mexes. E' questa, al momento, la linea del club che già lunedì aveva deciso di non convocare il difensore francese per la partita di Coppa Italia contro la Lazio. Nella passata stagione il Milan aveva adottato la stessa scelta evitando il ricorso contro un'altra squalifica del francese (3 turni per un pugno a Chiellini visto con la prova tv più un altro per la doppia ammonizione). Stessa decisione per quella di 3 giornate a Mario Balotelli per proteste.