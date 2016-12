Genoa, si ferma Pavoletti: probabile stiramento

Nel giorno in cui Antonio Conte ha inviato il proprio assistente tecnico Angelo Alessio a Marassi per visionare Leonardo Pavoletti in ottica Nazionale , l'attaccante del Genoa non solo è rimasto a secco ma si è anche procurato un probabile stiramento ai flessori della coscia destra . Una serata difficile per l'attaccante, poco servito e meno brillante del solito: poco prima del 90' la fitta alla coscia, con Gasperini che aveva esaurito i cambi.

Pavoletti è rimasto in campo ma ora si attendono gli accertamenti strumentali. A spiegare il possibile problema per l'attaccante è proprio Gian Piero Gasperini, che vede il suo Genoa perdere pezzi visto che anche Ansaldi ha abbandonato il campo per un problema analogo: "Gli infortuni di Pavoletti e Ansaldi? Temo che si siano procurati degli stiramenti. Per noi sono due giocatori fondamentali per il nostro gioco, vedremo le entità degli infortuni". L'attaccante verrà sottoposto lunedì agli esami, ma lo stesso Pavoletti, al momento di portarsi a bordocampo, si è rivolto alla panchina dicendo: "Mi sono stirato".



Visibilmente contrariato a fine partita l'attaccante. Come rivelato all'inviato di Mediaset Premium, il dolore è importante e va dal gluteo fino a tutto il flessore. Scuro in volto, Pavoletti salterà certamente la prossima partita con il Milan, e non solo.