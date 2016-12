Frasi razziste, Mario Balotelli si scusa: "Non volevo offendere nessuno"

13:46 - "Non volevo offendere nessuno", Mario Balotelli si scusa così, via social, per il post su Instagram sul quale aveva scritto: "Salta come un nero e raccoglie soldi come un ebreo" (riferito al suo record al gioco Mario Bros). Frase, questa, che gli costerà un'inchiesta da parte della Federazione inglese che la considera razzista. L'attaccante del Liverpool, subito dopo, si era affrettato a scrivere che anche "la madre è ebrea". Intanto è bufera.

LA PRECISAZIONE SU FACEBOOK

"Il post è stato pensato per essere anti-razzista con umorismo. Ora capisco che fuori dal contesto può avere l'effetto opposto. Non tutti i messicani hanno i baffi, non tutte le persone di colore saltare alto e non tutti gli ebrei amano i soldi. Ho usato un cartone animato fatto da qualcun altro perché ha Super Mario e ho pensato che fosse divertente e non offensivo. Ancora una volta, mi dispiace".