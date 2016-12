Balotelli, altri guai: inchiesta per frasi razziste?

22:57 - Balotelli, altra bufera. Dall'Inghilterra arriva la notizia secondo cui l'attaccante del Liverpool potrebbe finire nei guai per un post su Instagram con frasi razziste: ha pubblicato un'immagine del personaggio dei videogiochi Super Mario con la scritta in inglese "...salta come un nero e afferra soldi come un ebreo". Balo ha rimosso il messaggio e poi ha replicato: "Mia madre è ebrea, qundi fatela tutti finita". Ma la FA potrebbe aprire un'inchiesta.

LA DIFESA SU TWITTER

(my Mom is jewish so all of u shut up please)

— Mario Balotelli (@FinallyMario) 1 Dicembre 2014

... E L'ATTACCO

Balotelli si è sfogato, sempre in inglese, su Twitter: "So solo che quelli che stanno cercando di 'uccidermi' per il mio momento sfortunato continueranno nel loro intento anche quando tornerò a fare gol".

I just know that Those are trying to kill me for my Unlucky moment they ll need to stick with their plan even when i ll be back scoring gols Mario Balotelli (@FinallyMario) 1 Dicembre 2014