Francia, Deschamps con le riserve: "Sfatiamo il mito San Nicola"

La sfida con Buffon e compagni sarà propedeutica per i transalpini, in vista della prima sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Bielorussia e per questo l'allenatore pensa di dare spazio anche alle seconde linee, affinché tutti abbiamo ritmo partita, favorendo l'innesto dei nuovi: "Ho bisogno di dare minuti e di far giocare tutti e di dare minuti ad altri giocatori".



"Con l'Italia sarà un match da giocare per portare i giocatori ad alto livello. Vediamo cosa succede nel match. L'inizio stagione è sempre complicato", puntualizza, facendo intendere che sul piano della condizione si attende risposte confortanti dal gruppo. Nella conferenza stampa aleggia anche il fantasma di Benzema, ma Deschamps dribbla ogni domanda, con un sorriso e una battuta: "Non è l'argomento di oggi".



Pogba dalla Juve al Manchester United? "Inevitabile - risponde -. È un giocatore giovane che ha fatto tanto con la Juve e la Nazionale. Questo passaggio fa parte del mondo calcistico di oggi". Obbligato l'Amarcord sugli anni trascorsi in Italia, con la maglia della Juventus: "Da giocatore ho vissuto cinque anni bellissimi in bianconero, ho vinto tanto e mi sono trovato benissimo. Da allenatore sono stato protagonista di un'annata unica, a livello umano e sportivo. Era la Juve della B, con viaggi un po' turistici... È stata un'esperienza supplementare". Il ct francese ha espresso soddisfazione per il ritorno di Varane in Nazionale ("ha esperienza in grandi club, peccato non averlo avuto all'Europeo") e non ha escluso di schierare domani Sissoko.



Infine, un incoraggiamento alla stella Griezmann, ammaccata dalle ultime sconfitte nelle finali di Champions ed Europeo: "Deve restare pieno di vita ed entusiasmo. Lo voglio così, con un grande sorriso e un vero senso del gruppo".