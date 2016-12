Football Leaks, Mourinho: "Non ho nulla da nascondere"

"Non ho nulla da nascondere". Jose Mourinho replica così alle rivelazioni della stampa in merito al suo coinvolgimento nella vicenda Football Leaks, dove vengono tirati in ballo anche calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Higuain. Il tecnico portoghese avrebbe eluso al fisco spagnolo oltre 10 milioni di euro, ovvero i proventi dai diritti di immagine quando era allenatore del Real Madrid attraverso l'uso di società in paradisi off-shore.