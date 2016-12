Fiorentina, Sousa boccia Bernardeschi: "E' confuso"

Paulo Sousa non è contento di questo avvio di stagione di Federico Bernardesch i e non lo nasconde. "Quest'anno lo vedo un po' confuso - ha spiegato l'allenatore della Fiorentina -. Deve schiarsi le idee dentro e fuori dal campo". Sul match contro il Paok . "Per quello che abbiamo creato, potevamo uscire da qua con una vittoria meritata. La squadra sta crescendo, i giocatori stanno dando tutto per questa maglia".

Il modo è sempre gentile e pacato, ma le parole sono pesanti come macigni all'indirizzo di Bernardeschi, che fatica a ritagliarsi un posto al sole in questa Fiorentina. "E' il giocatore che è arrivato per ultimo dopo le ferie - ha spiegato Sousa -. L’ho visto confuso, ma spero che possa chiarirsi le idee perché abbiamo bisogno di lui. Lo aspettiamo al suo livello. Deve essere chiaro in tutto quello che fa, sia dentro che fuori dal campo".



Parole d'elogio per Badelj ("sta crescendo, è un giocatore molto influente nel nostro gioco e la squadra lo sente") e Babacar ("sono molto contento di lui, se continuerà su questa strada lui ci aiuterà moltissimo").



Sulla prova contro il Paok. "Sono soddisfatto per la partita disputata in un campo difficile e contro una squadra che spinge tanto ed è ben organizzata. Sono molto veloci nelle ripartenze, soprattutto sugli esterni, anche per questo ho scelto di schierare Tomovic in quella posizione. Nenad sa giocare bene anche come terzino e sa crossare arrivando più avanti in campo. Ha favorito pure l’inserimento nella formazione di Salcedo, la cui prestazione mi ha soddisfatto. Sono contento di aver preso questa decisione dal primo minuto".