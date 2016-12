Fiorentina, Montella: "La squadra è stata eroica"

23:50 - Dopo una serata così, perfetta, si può anche scherzare: "Dov'era finito Salah? Non lo so, forse era andato a pregare, e ha fatto bene visti i risultati...". Parola del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, reduce da un successo sul campo dell'Inter che mancava da 14 partite: "Stanco per i minuti in inferiorità numerica? Anche qualcosa di più: siamo stati quasi eroici. Abbiamo creato più occasioni di loro e la vittoria era meritata".

E ancora: "Stasera c’è soddisfazione perché per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari contro l’Inter che viene da un periodo molto roseo. Tutto questo nonostante i molti cambi, segno che il gruppo è coeso. Credo che la vittoria sia meritata perché abbiamo creato più occasioni. Nonostante il mio errore al momento del cambio di Aquilani, siamo riusciti a vincere. Neto? Siamo felicissimi di lui, l’ho sempre visto allenarsi con grandissima professionalità. Cosa mi ha detto Mancini? Ci salutiamo sempre con grande affetto e rispetto. Per me è stato un modello da seguire come allenatore. Mi è sempre piaciuto il suo modo di porsi e di far giocare le sue squadre. Alla Samp ho fatto tanti gol, molti per merito suo. E’ un giocatore come Cassano: chi gli gioca accanto segna molto".Resta il tempo per un pensiero su Salah, nuovamente decisivo: "Riesce ad entrare subito in partita e questo va sfruttato. E’ difficile vincere giocando male, cerco sempre di arrivare al gol attraverso al gioco. Quando poi cambiano i protagonisti in campo, bisogna adattarsi. Sulla vicenda Neto non ho mai subito prese di posizioni da parte della società, ne vale della mia professionalità. La società può indicare alcune situazione ma poi sarò sempre io a decidere. Abbiamo due grandi portieri e sono contento di poterli eventualmente anche alternare”.