Fiorentina: Montella "Grande soddisfazione"

22:15 - Festa grande in casa viola: "Siamo passati agli ottavi, è il coronamento del lavoro fatto. Ma siamo soddisfatti per aver eliminato una delle squadre più ricche del mondo - ha detto Montella Purtroppo non c'è tempo per gioire, domenica siamo di nuovo in campo. Faccio i complimenti a tutti, anche quelli fuori dalla lista. Neto? La sua parata è stata importante. Salah? Grandissimo giocatore. Ora spero di non incontrare un'italiana".

"Neto? Non era una partita facile per lui, ma è sempre stato abituato a giocare con lo scetticismo di tutti e quindi è stato avvantaggiato in questo senso - ha proseguito Montella - La sua parata su Soldado è arrivata in un momento delicato della partita, è stata sicuramente importante, anche se avremmo potuto fare anche due reti. Sorpreso del fatto che Salah non giocasse al Chelsea? Evidentemente lì c'è tanta scelta. Talvolta alcuni giocatori sono più adatti per altri tipi di gioco e squadra. Ma per quanto hanno chiesto per il riscatto, mi sa che lo stimano moltissimo. Gonzalo fuori? Normale turnover".