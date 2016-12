Fiorentina, Montella: "Grande gioia. In semifinale eviterei il Napoli"

23:55 - La Fiorentina è in semifinale di Europa League e Montella non può trattenere la gioia: "Abbiamo fatto una grandissima partita - ha commentato a fine partita -, creando molto e sprecando troppo. Dobbiamo essere più concreti. Oggi però c'è spazio solo per la gioia di questo traguardo. Questo gruppo se lo meritava". Un auspicio per il sorteggio c'è: "Non voglio scegliere, ma saranno partite difficile. Ecco, eviterei di pescare il Napoli".

"Adesso siamo tra le prime quattro e ogni partita che verrà sarà difficile, è normale. Ho scelto di fare giocare ai miei ragazzi una partita aggressiva - ha continuato Montella a Premium Calcio -, ma se non avessero riposato in campionato difficilmente avrebbero potuto fare questa prestazione. Sono felice per la mia squadra, per la società e per i tifosi che hanno trasformato i fischi di lunedì in applausi".