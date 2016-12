Fiorentina, Montella amareggiato: "Meritavamo di vincere"

23:40 - Vincenzo Montella è soddisfatto della prova dei suoi, ma non nasconde un po' di amarezza per il pareggio contro la Roma. "La squadra ha dato tutto, abbiamo disputato una grandissima partita. Dispiace, perché per intensità e qualità di gioco meritavano di vincere. Pareggiare con la Roma ci sta". Gomez si è sbloccato anche in campionato: "Sta crescendo, può fare meglio e diventare un punto di riferimento della squadra".

L'allenatore gigliato applaude i suoi. "Quando una squadra gioca come la mia oggi l'allenatore non può che essere orgoglioso - ha spiegato -. Sono fortunato di allenare questi calciatori. Un po' di rammarico c'è perché potevamo vincere una gara importantissima".

La prima mezzora della Fiorentina ha sfiorato la perfezione. "Per fare il calcio che abbiamo proposto il primo tempo, c'è bisogno sia di energie fisiche (e ci sono), sia mentali, e la squadra aveva speso un po'.. ma la squadra ha giocato alla pari con la Roma e poteva portare a casa la partita - ha aggiunto Montella -. Il modulo? La squadra è convinta nei suoi interpreti di fare anche ruoli particolari, come il caso di Joaquin. Se vuoi pressare alto è più facile farlo con giocatori da caratteristiche offensive, come appunto lo spagnolo. Dobbiamo essere corti per esprimere il meglio di noi".