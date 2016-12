Fair play finanziario: Inter e Roma ancora nel mirino dell'Uefa

19:20 - Inter e Roma restano nel mirino dell'Uefa per quanto riguarda il Fair play finanziario. Una nota da Nyon, venerdì, ha comunicato in via ufficiale che la camera investigativa dell'Uefa (Cfcb) ha terminato il primo giro di colloqui con i club che non hanno presentato i conti in ordine e, con sette di loro, proseguiranno gli incontri: si tratta di Inter, Roma, Monaco, Besiktas, Krasnodar, Liverpool e Sporting Lisbona.

A queste società, l'Uefa ha aggiunto altri sei club - che dovranno fornire informazioni supplementari - per presunte irregolarità finanziarie tra il 2012 e il 2013: Sparta Praga, Hull City, Lione, Panathinaikos, Ruch Chorzow e Wolfsburg. I nuovi incontri proseguiranno fino a febbraio, quando da Nyon cominceranno ad arrivare le prime sanzioni. Come riferito dall'Uefa, l'introduzione del Fair play finanziario ha avuto un impatto positivo sui ritardi nei pagamenti da parte delle società, diminuiti sensibilmente: da 57 milioni di euro nel giugno 2011 a 8 milioni di euro nel giugno 2014.