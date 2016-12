Germania, via libera alla goal line technology in Bundesliga

14:40 - Dopo la Premier, anche in Bundesliga verrà introdotta la goal-line technology per verificare se il pallone è entrato in porta. Si parte dalla prossima stagione (2015/2016) grazie all'accordo raggiunto tra i 18 club della Bundes con 15 voti a favore e 3 contro. Il sistema prevede l'installazione di 14 telecamere: se la palla varca la linea, l'arbitro riceve istantaneamente un segnale sull'orologio. Era stato il Bayern a chiederne l'introduzione.

In Italia la battaglia per l'introduzione della goal-line technology è portata avanti soprattutto dal dirigente del Milan Adriano Galliani che, dopo il gol fantasma di Rami in Milan-Udinese, ha inviato una lettera al presidente della Figc Carlo Tavecchio. Finora, in Premier League, il sistema funziona decisamente bene. La dimostrazione è stata data in occasione del gol assegnato istantaneamente e senza polemiche a Cahill durante Liverpool-Chelsea dello scorso 8 novembre.