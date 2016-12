Europa League, tris Sparta: Lazio fuori agli ottavi

LA PARTITA

Il sogno della Lazio finisce agli ottavi di finale, in modo brusco e deludente. Nonostante le premesse della vigilia, con Pioli arrivato a dire "puntiamo alla vittoria finale", i biancocelesti cadono vittima di uno Sparta Praga letale, non irresistibile ma efficace, e che approfitta della costante di questa stagione laziale: la fragilità difensiva, specialmente nella zona centrale. La scusa della mancanza di De Vrij (a cui, per questo match, si aggiungono quelle di Radu, Basta e Milinkovic-Savic) regge fino a un certo punto perché l'olandese, per quanto insostituibile nello scacchiere di Pioli, è assente da fine ottobre e né società né allenatore sono riusciti a rimediare in più di quattro mesi. Tre gol europei in casa la Lazio non li prendeva dal 2012, non paga la scelta di affidarsi all'esperienza di gente come Mauri, Candreva, Klose e lo Sparta trova la vittoria in una trasferta in Italia.

Una partita nata storta, che avrebbe potuto cambiare destino già dopo pochi secondi, anche se il tiro di Candreva è troppo facile per Bicik. Nonostante un atteggiamento positivo da parte dei laziali, che sapevano per proprie caratteristiche di non poter impostare una partita esclusivamente difensiva, l'uno-due tra il 10' e il 12' di Dockal e Krejci ha mandato all'aria i piani di Pioli. Sono il 13° e 14° gol stagionali presi dalla Lazio nei primi 15 minuti di partita. Il 3-4-1-2, con Dockal un po' trequartista un po' punta, mette in crisi Biglia e Parolo e anche se le occasioni per segnare non mancano - vedi il rigore in movimento sbagliato da Mauri al 26' - gli uomini di Scasny non rubano niente, se non un risultato troppo largo. La realtà è che quando riescono ad affondare verso la coppia centrale, per la Lazio sono dolori. Anche il terzo gol arriva per una marcatura troppo ballerina di Bisevac su Julis, ed è una mazzata troppo grande per l'undici di Pioli.

La ripresa è pura accademia, con i biancocelesti che ci mettono un po' di grinta per una ventina di minuti ma, quando capiscono che il fortino ceco non si sgretola, iniziano ad alzare bandiera bianca. Un paio di occasioni firmate Candreva e Matri non scaldano il cuore dell'Olimpico. Se dagli spalti parte la solita contestazione a Lotito, più inquietanti sono gli applausi a Felipe Anderson quando sbaglia un facile controllo. La sensazione è che, senza un deciso cambio di rotta (che l'occasione possa essere il derby del 3 aprile?), questo finale di stagione senza reali obiettivi rischi di assomigliare a una lunga, pericolosa sbandata. Un po' quella che sta vivendo il calcio italiano, tutto eliminato agli ottavi e mai così male dal 2000/01, con buona pace dei discorsi sul ranking.