Europa League: sorridono Roma, Inter e Napoli

17:27 - Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sorride solo in parte alle italiane: va bene a Roma, Inter e Napoli che pescano dall'urna rispettivamente Feyenoord, Celitc Glasgow e Trabzonspor. A Nyon sfortuna per Fiorentina e Torino che si troveranno contro Tottenham e Athletic Bilbao. Le sfide d'andata si giocheranno il 19 febbraio, mentre il ritorno andrà in scena una settimana più tardi.

GLI ACCOPPIAMENTI

Young Boys-Everton

Torino-Athletic Bilbao

Siviglia-Borussia Moenchengladbach

Wolfsburg-Sporting Lisbona

Ajax-Legia Varsavia

Aalborg-Brugge

Anderlecht-Dinamo Mosca

Dnipro-Olympiacos

Trabzonspor-Napoli

Guingamp-Dinamo Kiev

Villarreal-Salisburgo

Roma-Feyenoord

Psv-Zenit

Liverpool-Besiktas

Tottenham-Fiorentina

Celtic-Inter



E' andata abbastanza bene, ma poteva andare sicuramente meglio per le italiane che sono chiamate a essere protagoniste fino alla fine di questa Europa League. Un sorteggio dolceamaro che colpisce soprattutto Fiorentina e Torino. Le sfide contro Tottenham e Athletic Bilbao non sono certamente impossibili, ma la strada per viola e granata è tutta in salita. Discorso diverso per le tre big che guardano con fiducia alle sfide contro Feyenoord, Celtic e Trabzonspor. I giallorossi vanno in Olanda e affronteranno la squadra di Rutten è una lontana parente di quella che vinse la Coppa Uefa nel 2002. Stesso discorso per i nerazzurri che voleranno in Scozia: una sfida affascinante quella di Celtic Park, ma i biancoverdi non possono far paura. C'è la Turchia per il Napoli che affronterà il Trabzonspor di Constant: la squadra di Rafa Benitez parte con tutti i favori dei pronostici.