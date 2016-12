Europa League: scontri a Lille fra la polizia e i tifosi dell'Everton

17:27 - In poche ore la centralissima piazza Charles de Gaulle, a Lille, si è trasformata in teatro di guerra. I tifosi dell'Everton, in attesa del match di Europa League, si erano radunati sul posto per cantare e bere una birra. Ma verso le 14 ha fatto irruzione la polizia francese e si è scatenata una guerriglia. Secondo il racconto di alcuni reporter, le forze dell'ordine avrebbero lanciato lacrimogeni per disperdere la folla.

In città si respirava un clima di tensione fin da mercoledì sera, quando una quarantina di ultrà del Lille si erano intrufolati in un pub e avevano assediato una comitiva di tifosi dei Toffees, provocando due feriti. Dall'agguato di ieri sera alla guerriglia di oggi il passo è breve. I supporter dell'Everton, già in tarda mattinata, si erano radunati in piazza - ritenuta già off-limits - in attesa della partita. Ma la polizia ha fatto irruzione in assetto anti-sommossa ed è passata alle maniere forti.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni agenti in borghesi avrebbero accerchiato un tifoso troppo su di giri. Da lì sarebbe generato un parapiglia generale, con lancio di oggetti e fumogeni. Secondo alcuni reporter del 'Liverpool Echo' presenti sul posto, i poliziotti avrebbero usato gas lacrimogeni (ma non proiettili di gomma) per disperdere la folla. In pochi istanti si è creato il caos. L'Everton, su Twitter, ha invitato i tifosi ad allontanarsi dalla zona franca, mentre i negozi hanno abbassato le saracinesche e chiuso in anticipo la giornata lavorativa.