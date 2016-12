Europa League: Sassuolo super, 3-0 all'Athletic Bilbao

LA PARTITAL'esordio europeo, la maglietta celebrativa, la matricola contro una delle società con più storia in Europa. L'impresa. Quindici settembre duemilasedici è una data che in Emilia incideranno nella pietra, il giorno della maturità definitiva di una società esemplare, della consacrazione del Sassuolo nel palcoscenico europeo a prescindere da come finirà il girone. Al Mapei Stadium gli uomini di Di Francesco hanno strapazzato l'Athletic Club di Bilbao, i Leones, con un rotondo 3-0 che regala clamore quanto orgoglio e che proietta il Sassuolo sulle pagine di tutti i giornali d'Europa. Non male e la maglietta studiata per l'occasione, prodotta in poche centinaia di pezzi, avrà un valore inestimabile tra poche settimane. E' la vittoria del gruppo giovane dei neroverdi capaci di soffrire per un tempo - ma nemmeno troppo - farsi scivolare addosso l'emozione e colpire nella ripresa con un cinismo lodevole. Tre schiaffi ai baschi con un forte orgoglio tricolore. Una serata da raccontare a figli e nipoti, sognata da molti ma probabilmente da pochi con un finale così. La realtà che supera l'immaginazione, appunto.



Poco importa della versione sbiadita e quasi addormentata dei Leones giunti da Bilbao, inconsciamente vittime di una supponenza tecnica e di prestigio che è costato loro la pelle. La tenacia tattica della retroguardia neroverde guidata da Acerbi e Cannavaro, così come l'equilibrio tenuto da Magnanelli (arrivato fin qui dalla C2) e Biondini accanto alla tecnica di Mazzitelli hanno presentato il conto nella ripresa quando le squadre si sono allungate e le occasioni non sono mancate dopo un primo tempo di studio forzato. Nessun pericolo per Consigli a conti fatti, mentre il Sassuolo dopo aver trovato il gol del vantaggio con un'invenzione di Lirola dalla destra - slalom gigante tra le maglie biancorosse e mancino all'angolino - ha saputo mantenere la compattezza di squadra e colpire in ripartenza sfruttando le imprecisioni e i regali di San Jose e Laporte- Al 74' Defrel dopo una partita a fare a sportellate con la difesa avversaria si è preso la soddisfazione di raddoppiare su assist del centrale-centrocampista di Valverde, con Politano che all'82' ha fissato il punteggio sul 3-0 giusto per continuare la tradizione del tris europeo dopo Lucerna e Stella Rossa.



Non male per una matricola assoluta addirittura senza il suo giocatore-copertina, malissimo per l'Athletic. E' solo l'inizio della storia, ma la favola del Sassuolo al di fuori dell'Italia sta già scrivendo pagine importanti.