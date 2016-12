Europa League: Liverpool e Siviglia per il sogno Basilea

Ultimo capitolo prima della finalissima di Basilea : doppio appuntamento ad alta tensione per le semifinali di ritorno di Europa League . Un caldissimo Anfield Road accoglierà il Villarreal : il Liverpool è chiamato ad un'altra rimonta dopo l'1-0 beffa subito al Madrigal a tempo scaduto. Strada più agevole per il Siviglia , forte del 2-2 maturato in casa dello Shakhtar Donetsk : gli andalusi di Unai Emery vanno a caccia della terza finale consecutiva.

I Reds di Klopp dovranno vincere con due gol di scarto per conquistare il passaggio del turno: un compito difficile ma non impossibile se si considera che il Liverpool, nel match di ritorno dei quarti contro il Borussia Dortmund, vinse 4-3 rimontando da 1-3 negli ultimi 25 minuti. Il Villarreal è la grande sorpresa del torneo, è ancora imbattuta nella competizione e va a caccia della prima finale europea della sua storia: delle quattro semifinaliste gli spagnoli sono infatti gli unici a non aver mai vinto il trofeo (Liverpool nel 1973, 1976, 2001; Siviglia nel 2006, 2007, 2014, 2015; Shakhtar Donestk nel 2009).



Sarà il quarto confronto assoluto tra Siviglia e Shakhtar, che in Europa si sono incontrate già nella stagione 2006-07: il format era ancora quello della Coppa Uefa, e gli andalusi di Juande Ramos (che avrebbero poi alzato il trofeo nella finale vinta a Glasgow con l'Espanyol) eliminarono agli ottavi proprio gli ucraini. Quella volta l'andata si giocò in Spagna, e anche allora il primo round terminò 2-2: al ritorno stesso risultato, ma una rete nei tempi supplementari di Ernesto Chevanton spedì i rojiblancos al turno successivo.