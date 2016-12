Europa League, i gironi: Napoli-Bruges, Lazio-Dnipro e Fiorentina-Basilea

Sorteggio senza grandi insidie per le squadre italiane che saranno impegnate nei gironi di Europa League . Il Napoli , nel gruppo D, ha evitato il Liverpool pescando Bruges , Legia Varsavia e Midtjyjlland. La Lazio , gruppo G, ha trovato Dnipro (finalista l'anno scorso) assieme a St. Etienne e Rosenborg. Sorride anche la Fiorentina : Basilea (un gradito ritorno per Paulo Sousa), Lech Poznan e Belenenses nel gruppo I.

I GRUPPIGRUPPO A: Ajax (Ola), Celtic (Sco), Fenerbahce (Tur), Molde (Nor)

GRUPPO B: Rubin Kazan (Rus), Liverpool (Ing), Bordeaux (Fra), Sion (Svi)

GRUPPO C: Borussia Dortmund (Ger), Paok Salonicco (Gre), Krasnodar (Rus), Qabala (Aze)

GRUPPO D: NAPOLI, Bruges (Bel), Legia Varsavia (Pol), Midtjylland (Dan)

GRUPPO E: Villarreal (Spa), Viktoria Plzen (Rep Ceca), Rapid Vienna (Austria), Dinamo Minsk (Bie)

GRUPPO F: Marsiglia (Fra), Braga (Por), Slovan Liberec (Rep. Ceca), Groningen (Ola)

GRUPPO G: Dnipro (Ucr), LAZIO, Saint Etienne (Fra), Rosenborg (Nor)

GRUPPO H: Sporting Lisbona (Por), Besiktas (Tur), Lokomotiv Mosca (Rus), Skenderbeu (Alb)

GRUPPO I: Basilea (Svi), FIORENTINA, Lech Poznan (Pol), Belenenses (Por)

GRUPPO J: Tottenham (Ing), Anderlecht (Bel), Monaco (Fra), Qarabag (Aze)

GRUPPO K: Schalke 04 (Ger), Apoel Nicosia (Cip), Sparta Praga (Rep. Ceca), Asteras (Gre)

GRUPPO L: Athletic Bilbao (Spa), AZ alkmaar (Ola), Augsburg (Germania), Partizan Belgrado (Ser)