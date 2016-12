Europa League, Garcia: "Siamo in debito con i tifosi, vinciamo per loro"

14:52 - La Roma non vince all'Olimpico dal 30 novembre e domani arriva il Feyenoord per il debutto in Europa League. "Dobbiamo vincere, siamo in debito con i nostri tifosi - ha spiegato Rudi Garcia - Schiererò la formazione migliore, dobbiamo ipotecare la qualificazione". Sui tanti infortunati: "La storia di quest'anno è questa, ma guardo il bicchiere mezzo pieno. La seconda piazza è più una cosa eccezionale che brutta. Faremo di tutto per vincere".

La Roma non vince all'Olimpico dal 30 novembre. Quali sono le difficoltà?

"Io preferisco guardare in avanti. Siamo in difetto verso i nostri tifosi. Dobbiamo vincere la partita in casa"

Esordio della Roma in Europa League. E' il primo obiettivo?

"No, siamo concentrati su due fronti. Abbiamo bisogno di fare esperienza in Europa, dobbiamo guadagnarci il rispetto. Per portare in alto i colori della Roma ogni anno dobbiamo giocare in Europa, meglio se in Champions League. Domani cercheremo di ipotecare la qualificazione".



Quale formazione schiererà?

"Schiererò i giocatori più in forma, per il momento non ci sono problemi di condizione fisica. Domenica ci sarà da riflettere ma non per domani. Metterò in campo la formazione migliore possibile con l'obiettivo di vincere e di fare un passo verso la qualificazione. I giocatori hanno voglia do lottare e correre come dei pazzi, concentrati solo su domani alle 19".



Le manca più un giocatore come Maicon o Strootman?

"Non guardo a chi manca, penso solo ai giocatori che ho a disposizione. Florenzi è stato migliore in campo come terzino domenica. Dobbiamo continuare ad essere solidi, come nelle ultime due partita, magari dobbiamo tirare di più nello specchio. Finchè abbiamo occasioni significa che la squadra gioca e che ha possibilità di vincere. Dobbiamo essere più efficaci in tutte le zone".



Quanti giocatori sono davvero al 100%?

"Bisogna valutare in allenamento nella settimana e vivere con il gruppo per sapere a che livello sono. Se uno torna da un infortunio ha bisogno di giocare, poi con tante assenze alcuni stringono i denti e faccio appello al loro amore per la Roma e faccio appello al loro massimo".



Ucan non ha ancora giocato in campionato, come mai?

"E' un giocatore di talento ma molto giovane, piano piano sta capendo la lingua, poi se passa la metà del tempo in infermeria vuol dire che ha dovuto ricominciare più volte la preparazione. Non sembra ora che abbia problemi fisici, deve imparare un lavoro nuovo anche, penso che possa migliorare molto sul piano fisico ma sul talento non ci sono dubbi, sono il primo a riconoscerglielo. La chance però se la deve prendere da solo come Verde".

In Europa League ci sarà alternanza dei portieri?

"Sì, giocherà Skorupski".



Quest'anno parla molto di infortuni. Non è che la rosa non è lunga come la voleva?

"Mi dica un'altra rosa così toccata dagli infortuni in tutta Europa. Parlo di giocatori che sono a mia disposizione, mi fido di loro. La storia di quest'anno è questa, ma guardo il bicchiere mezzo pieno. La seconda piazza è più una cosa eccezionale che una cosa brutta. C'è ancora tanto da giocare, faremo di tutto per vincere, è il primo obiettivo. Sappiamo che i tifosi sono delusi, ma durante la partita devono incoraggiare la squadra, poi alla fine valutando la partita possono dire quello che credono. Noi dobbiamo dare tutto per la maglia, sudare tanto, e i giocatori sono prontissimi a questo".