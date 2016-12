Euro 2016, chi non c'è: i grandi esclusi, gli infortunati

Diego Costa e Ribery, Fernando Torres e Juan Mata, Kondogbia e Pirlo: è lunga la lista degli esclusi eccellenti dalle liste dei convocati per Euro 2016. Il Mondiale brasiliano di due anni fa ha segnato la fine di un ciclo per alcune nazionali che ora sono in fase di rinnovamento, e così si spiegano certe scelte, come quella di privilegiare forza e corsa rispetto all'esperienza.



Non sembra avere di questi problemi la Germania, dove il ct Loew ha ripescato Mario Gomez, 'rinato' nel Besiktas turco, ma ha lasciato a casa il portiere Trapp che nel Psg ha 'soffiato' il posto all'azzurro Sirigu. Problemi di abbondanza in casa della Spagna, dove Vicente Del Bosque, oltre a a quelli già nominati ha deciso di lasciare a casa i 'napoletani' Reina, Albiol e Callejon o Javi Martinez del Bayern Monaco.

Esclusioni a sorpresa anche nella lista dell'Inghilterra, dove manca il capitano dell'Everton Phil Jagielka, che paga la brutta stagione della sua squadra di club e forse anche il fatto di avere 33 anni. Lo stesso vale per un altro veterano come John Terry. Per scelta tecnica Roy Hodgson ha 'fatto fuori' anche Theo Walcott, che secondo il ct in questa stagione "ha giocato troppo poco". Inspiegabile allora la convocazione di Wilshere che è sceso in campo ancora meno del compagno.

Nella Francia di Didier Deschamps mancherà il neocampione d'Europa (con il Real Madrid) Karim Benzema, a causa del suo coinvolgimento in un tentativo di ricatto ai danni del connazionale Mathieu Valbuena che già da qualche tempo gli erta costato l'esclusione dalla rosa dei Bleus.



Ci sono poi coloro che Euro 2016 saranno costretti a saltarlo per infortunio. La lista non e' breve e comprende i vari Montolivo, Verratti, Marchisio, Gundogan, Welbeck, Chamberlain Tremoulinas, Varane, Kompany, Danny, Fabio Coentrao e Dzagoev.