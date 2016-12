Empoli-Sampdoria 1-1: Eto'o firma il pari, ma l'Europa scappa via

LA PARTITA

La desolazione che lascia il posto alla rabbia per aver gettato via settanta minuti di partita. Merito dell'Empoli o colpe proprie, resta il fatto che la Sampdoria al Castellani a cavallo tra la gioia e la festa dei toscani per un campionato di livello, ha detto addio all'Europa con una prestazione a larghi tratti imbarazzante. La squadra di Mihajlovic ha finito la benzina e l'unica vittoria ottenuta nelle ultime nove partite si traduce in un capitale sperperato troppo imponente per non essere pagato. A Empoli l'ultimo capitolo, desolante appunto, salvo la reazione finale che a suo modo ha fatto infuriare il tecnico. Come a dire, un po' di benzina c'era ma bisognava bruciarla prima rispetto all'ultimo quarto d'ora.

A voler analizzare il match, però, la verità è che la Sampdoria ha messo fuori il naso solo e soltanto quando la squadra di Sarri ha mollato l'acceleratore, fisiologico. Prima non c'è stata partita tra la macchina organizzativamente perfetta dei toscani e le undici maglie biancocerchiate per l'occasione. L'antifona era stata chiara fin dall'inizio del resto. Mentre tutti si aspettavano un inizio veemente dei liguri per provare a prendersi sul campo la speranza di Europa League, nei primi cinque minuti sono ben tre le occasioni per l'Empoli: la traversa di Vecino la più clamorosa. La Sampdoria non pervenuta e se all'intervallo si va sul risultato bloccato è solo perché Maccarone e Saponara non sono lucidi sottoporta.

L'attaccante è nella classica giornata da assistman piuttosto che da goleador e al 57' lo mette in mostra mandando in porta Pucciarelli per il gol del vantaggio. Per Big Mac è il settimo assist stagionale, per il giovane numero 20, invece, è il ritorno al gol dopo sette mesi di astinenza. A quel punto Mihajlovic rivolta la squadra come un guanto e oltre a Eto'o manda in campo Correa e Duncan, decisivi nella confezione del pareggio inventato dal camerunese a tempo scaduto. Nell'ultimo quarto d'ora la Samp costruisce le basi per il pareggio, ma si scontra con un Bassi in grande giornata che si arrende solo alla giocata del campione. Quello lasciato in panchina nella sfida decisiva in favore del giovane Djordjevic, una scelta che di sicuro non ha pagato. Per l'Empoli, invece, è solo festa per la conquista di quello che sarà l'undicesimo campionato di Serie A. E chissà, tempo di saluti per chi questo trionfo l'ha conquistato sul campo come Valdifiori e Sarri.