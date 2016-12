Empoli-Cagliari 0-4, al Castellani si rivede Zemanlandia

21:28 - Diluvio di gol nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Protagonista il Cagliari di Zeman, capace di vincere 4-0 sul campo dell'Empoli trovando tutte e quattro le reti nel primo tempo tra il 31' e il 46'. Bravo Sau a sbloccare il match con un destro a giro dal limite, poi la doppietta di Avelar - su punizione prima e rigore poi - chiude i conti. Ekdal infine cala il poker prima dell'intervallo con un'azione personale in area.

LA PARTITA

Bentornati a Zemanlandia tappa toscana ad Empoli, verrebbe dire, anche se la vera notizia è che la squadra del boemo ha concluso una partita spumeggiante senza subire reti. Al Castellani è andata in scena tutta l'essenza del calcio zemaniano con il Cagliari che, dopo una mezz'ora a ritmo lento, ha devastato la difesa dell'Empoli con quattro gol in quarto d'ora. Come contro l'Inter? Esattamente così, ma con interpreti diversi.

La bellezza dell'ondata orchestrata da Zeman è stata la sua natura improvvisa, quasi totalmente inaspettata dopo una mezz'ora abbondante di un poco e nulla targato Empoli. Un paio di conclusione sporche con Tavano e Valdifiori avevano fatto da contorno a qualche sbadiglio di troppo e un pensiero, negativo, su un possibile anticipo senza sussulti. Poi il big bang in campo, scatenato da un destro a giro di Sau dal limite dell'area che vale l'1-0 e ha il potere incredibile di far sparire dal campo i padroni di casa e tutte le loro certezze derivate dai cinque risultati utili di fila. Nel quarto d'ora successivo gioca solo il Cagliari e i gol piovono spontanei e irrefrenabili, con un protagonista inatteso: Danilo Avelar.

Il terzino brasiliano pennella un 2-0 fantastico su punizione togliendo le ragnatele dal "sette" di Bassi, poi trova su rigore - due minuti più tardi - il tris che chiude definitivamente il match. Prima dell'intervallo però c'è anche il tempo per il poker di Ekdal che, memore della scampagnata di San Siro, si inventa un'azione personale di grinta e caparbietà fino al diagonale vincente poco prima del duplice fischio finale, che diventa triplice quarantacinque minuti dopo senza grandi segnali di reazione dai ragazzi di Sarri, incoraggiati comunque dal pubblico locale. Con Zemanlandia è così, prendere o lasciare.



LE PAGELLE

Avelar 7,5 - Da fermo è letale: gol all'incrocio su punizione, rigore perfetto e tripletta sfiorata nella ripresa. Anche muovendosi però fa cose belle e il suo inserimento sulla sinistra è costante.

Valdifiori 5 - Per una volta si prende una pausa e il gioco dell'Empoli ne risente e non decolla mai. Nervoso, preso in mezzo dalle maglie rosse dei sardi, non trova il bandolo della matassa.

Tavano 5 - Lento e impacciato anche nell'unica vera occasione del match, già sullo 0-4. In queste condizioni non può fare il bene dei suoi.

Sau 7 - Ancora in gol, lui che nelle prime giornate è stato criticato. La sensazione è che dopo un normale periodo di rodaggio, l'intesa con gli schemi di Zeman è tornata a funzionare alla perfezione.

Donsah 6,5 - Classe 1996, personalità da veterano. Zeman lo lancia nella mischia e lui non delude, anzi, impressiona per la sicurezza.



IL TABELLINO

EMPOLI-CAGLIARI 0-4

Empoli (4-3-1-2): Bassi 5; Hysaj 5, Tonelli 5, Rugani 5, Mario Rui 5,5; Vecino 5 (1' st Moro 5), Valdifiori 5, Croce 5; Verdi 5 (1' st Pucciarelli 5,5); Maccarone 5,5 (23' st Mchedlidze 5),Tavano 5. A disp.: Sepe, Pugliesi, Barba, Laurini, Bianchetti, Signorelli, Laxalt, Zielinski, Aguirre. All.: Sarri 5

Cagliari (4-3-3): Cragno 6; Balzano 6,5, Rossettini 6, Capuano 6, Avelar 7,5; Donsah 6,5, Crisetig 7, Ekdal 7 (20' st Dessena 6); Ibarbo 6,5, Sau 7 (29' st Farias 5,5), Cossu 6,5 (37' st Joao Pedro sv). A disp.: Colombi, Pisano, Benedetti, Murru, Capello, Caio Rangel, Longo, Farias. All.: Zeman 7,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 31' Sau, 36' Avelar, 38' rig. Avelar, 46' Ekdal

Ammoniti: Valdifiori, Moro (E); Crisetig, Farias (C)

Espulsi: nessuno