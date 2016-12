Di Natale, addio al calcio: l'ultima sfida potrebbe essere Torino-Udinese

Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Di Natale è pronto a lasciare il calcio. La data scelta per l'addio sarebbe addirittura il 20 dicembre , giorno in cui si giocherà Torino-Udinese prima della sosta natalizia. L'attaccante non sta vivendo un ottimo periodo: non è partito con la squadra per la sfida a Napoli, non era tra i titolari contro la Samp, si allena quasi sempre a parte e ha segnato soltanto una rete contro il Genoa lo scorso 4 ottobre.

Il rapporto con il tecnico Colantuono non è dei migliori. E anche l'età non gioca dalla sua: Totò ha infatti 38 anni e in più di un'occasione gli è stato preferito il giovane Aguirre, classe '94.



La stagione 2015 non è iniziata al meglio per lui: fermo a quota 208 gol, sembra ormai lontano il sogno di raggiungere Meazza ed Altafini a 216 reti in Serie A. Il clima a Udine è davvero molto teso. Al napoletano non sarebbe neanche piaciuta la scelta da parte della società di cedere in estate Pinzi, un suo grande amico, al Chievo, prossima avversaria dei friulani. L'unico che potrebbe smuovere qualcosa sarebbe il presidente-tifoso Pozzo, con il quale il giocatore ha un rapporto molto forte. Anche se, questa primavera, aveva detto del giocatore: "Di Natale è vincolato per un altro anno. Ma se mi chiedesse di andare via, non potrei trattenerlo. Gli farei questo favore". E l'addio, a questo punto, sembra essere molto vicino.