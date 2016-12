Cuadrado: "Ho fatto di tutto per tornare alla Juventus"

"Ho fatto di tutto per ritornare alla Juventus e grazie a Dio sono qui. E' stato emozionante il boato della gente allo Stadium, rivedere la curva". Juan Cuadrado è pronto alla sua seconda avventura in bianconero e lancia messaggi d'amore ai tifosi nell'intervista rilasciata a "JTalk", il nuovo programma di Jtv: "Sono emozionato per il supporto del pubblico - ha aggiunto l'esterno colombiano - sono davvero molto contento".