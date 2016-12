Croazia, Kovac: "Chiedo scusa all'Italia e a tutti"

09:39 - "Ho chiesto scusa in campo all'Italia, ora lo chiedo a tutti: quanto successo coi nostri tifosi non è ammissibile. Il nostro popolo non è così". Così il il ct della Croazia, Kovac, ha commentato il lancio di petardi durante il match a San Siro. "Sconfitta a tavolino? Non credo", ha poi aggiunto l'allenatore, che è andato anche sotto la curva per fermare gli ultrà. "Ero solo, ma in quel momento dovevo farlo", ha spiegato.

"Una cosa del genere era già successa in Svizzera e non deve più ripetersi - ha ricordato -. Questo non è calcio: allo stadio c'erano famiglie e bambini, non lo ammetto. E il popolo croato è amichevole, non è questo". Quanto alle sanzioni Uefa, Kovac non ha dubbi sul regolare svolgimento del match: "Ci sarà sicuramente un'indagine, delle risultanze e delle punizioni. Ma la partita è finita regolarmente, il risultato è stato 1-1 e rimarrà quello: le squadre avranno tutte e due un punto".