Coppe europee: en plein Spagna, 7 squadre su 7 avanti

È così. La Liga, insomma, sempre padrona delle Coppe. Il 2016 è stato l'anno del derby di Madrid in finale di Champions e del Siviglia campione dell'Europa League (ecco, questo è l'unica certezza: gli andalusi non potranno fare poker di vittorie consecutive). E anche quello in cui come spesso accade tutte le squadre impegnate nelle coppe vanno avanti.



Un en plein che non è riuscito ovviamente all'Italia, che ha perso dalla Champions la Roma nel preliminare, ma in generale dall'Europa ha lasciato per strata Inter e Sassuolo. Però i primi posti di Juve, Napoli, Roma e Fiorentina sono un bel segnale. Anche le inglesi si sono perse per strada: già il West Ham era stato eliminato nei preliminari di Europa League. Ora a salutare le coppe è stato il Southampton, out dopo il pareggio interno con l'Hapoel Beer Sheva. E in Champions sono rimaste tre le squadre (Leicester, Arsenal e City), con il Tottenham che ha raggiunto il Manchester United in Europa League.



Hanno perso due pezzi per strada anche Germania e Francia. Per quanto riguarda le tedesche ne sono rimaste tre in Champions, con il Moenchengladbach declassato in Europa League dove raggiunge lo Schalke. Out già dall'estate l'Hertha, anche il Mainz è stato eliminato dalle coppe. Per la Francia Psg e Monaco proseguono la corsa in Champions, il Lione, terzo, finisce in Europa League con il Saint-Etienne. Out invece il Nizza, come il Lille fuori ai preliminari.