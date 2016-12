Coppa Italia, Allegri soddisfatto: "Buona gara, bravo Morata"

23:34 - Vittoria allo scadere e semifinale. Massimiliano Allegri si gode il passaggio del turno e ringrazia l'attaccante spagnolo che ha deciso il match al Tardini. "Credo che la squadra abbia fatto una buona partita contro un Parma che ci ha dato del filo da torcere, chiudendo tutti gli spazi - ha spiegato il tecnico bianconero -. La squadra è stata matura, è stato bravo Morata in una delle poche occasioni avute su assist di Llorente".

Chiara l'analisi della partita: "Le partite secche non sono mai facili da vincere. Più che molli direi che abbiamo avuto delle difficoltà nella partita, anche perché il Parma ha giocato una gara molto aggressiva". "Abbiamo crossato molto ma non abbiamo trovato - ha aggiunto -. Le partite si vincono anche così, l'importante è rimanere concentrati, la soluzione offensiva la troviamo". Poi qualche battuta sui singoli: "Credo che abbiano fatto bene tutti, sia Pepe che Coman, ma anche Ogbonna o Padoin. Questo risultato dimostra che la squadra sta bene e quando chiamo in causa chi ha giocato un po' meno si fa trovare pronto, questo fa la differenza". Quanto alla mossa di giocare con due punte nel finale, il tecnico bianconero non ha dubbi: "Llorente aveva bisogno di qualcuno vicino e Morata ha le capacità per sfruttarne le caratteristiche, perché lui è molto bravo nel giocare la palla per i compagni".