Coppa America: doppio Vargas, Cile in finale con l'aiutino

11:20 - Il Cile è in finale di Coppa America. A Santiago, nella prima semifinale, la nazionale di Sampaoli batte 2-1 il Perù grazie a una doppietta di Edu Vargas, 25enne attaccante appena rientrato al Napoli dopo il prestito al Qpr. Ai peruviani, in dieci dal 20' per l'espulsione di Zambrano e furibondi con l'arbitro a fine partita, non basta un'autorete di Medel. Adesso il Cile affronterà la vincente dell'altra semifinale Argentina-Paraguay.

Nervi tesi nella bolgia dello stadio Nazionale di Santiago del Cile dove i padroni di casa inseguono un traguardo, la finale, che manca dal 1987. I peruviani, invece, non approdano all'atto conclusivo della manifestazione da quarant'anni esatti. Nei primi venti minuti è l'arbitro venezuelano Argote a ergersi protagonista. Prima non punisce Vidal per una manata al volto di Zambrano, poi espelle lo stesso difensore peruviano per un'entrata scomposta (ma non cattiva) su Aranguiz. Perù in dieci al 20' e partita segnata. Eppure era stata la squadra di Gareca a sfiorare per prima il gol al 9' con un colpo di testa di Farfan finito sul palo. Il Cile, in superiorità numerica come gli era già accaduto ai quarti contro l'Uruguay, sblocca il risultato al 42': Sanchez mette dentro per Aranguiz (in leggero fuorigioco) la cui finta mette fuori causa Gallese. La palla finisce sul palo e viene raccolta da Edu Vargas che insacca con un destro sporco. La ripresa regala emozioni a raffica. Il Perù non si arrende e trova il pareggio al 60'. Advincula scende sulla destra e mette in mezzo un pallone invitante per Carrillo: Medel, nel tentativo di anticiparlo, interviene in acrobazia e manda il pallone alle spalle del proprio portiere Bravo. Quattro minuti più tardi è lo stesso centrocampista dell'Inter, però, a recuperare il pallone che dà il la all'azione del 2-1: appoggio per Vargas che, dai trenta metri, lascia partire un destro potentissimo che si insacca sotto l'incrocio. E' la rete che regala il successo al Cile: sabato, Argentina o Paraguay permettendo, la Roja cercherà di alzare al cielo la prima Coppa America della sua storia.