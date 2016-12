Conte all'attacco: "E' la sconfitta dell'intero mondo Chelsea"

La sconfitta contro il Liverpool , la prima della sua esperienza in Premier, non è andata giù ad Antonio Conte, duro con il suo Chelsea : "Bisogna sentire il pericolo e non l'abbiamo fatto - dice il tecnico -. Abbiamo subito due gol strani e quando concedi un vantaggio simile a una squadra come il Liverpool diventa tutto difficile. Dobbiamo riflettere molto su questa sconfitta, se non vogliamo ripetere quanto è accaduto la scorsa stagione".

E ancora: "Nella ripresa siamo andati meglio, pressando e giocando con maggiore intensità, ma bisogna curare i dettagli se si vuole essere una grande squadra. Serve attenzione, in ogni momento della partita. I dettagli fanno spesso la differenza".



Nel mirino non ci sono però solamente i giocatore, perché lo stesso Conte è stato attaccato dai media britannici per l'esclusione di Fabregas, entrato solo negli ultimi minuti: "Nessuna preclusione nei confronti di Cesc. Quando dimostrerà di meritare la maglia da titolare, giocherà".



Resta il tempo per un'altra stoccata di Conte: "Il mio primo ko in Inghilterra? Non è la mia sconfitta, ma una sconfitta dell'intero mondo Chelsea. Tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità se non vogliamo vivere un’altra stagione da decimo posto. Questo k.o. dimostra che non abbiamo ancora lavorato abbastanza, che c’è ancora molto da fare. Bisogna avere pazienza, ma soprattutto è fondamentale rimboccarsi le maniche e darsi da fare”. Ora il Chelsea è atteso dalla delicata sfida in casa del Leicester nel terzo turno di Coppa di Lega. Un match da non fallire se non si vuole dire addio al primo obiettivo stagionale.