Cina, niente Mancini all'Hebei: scelto Pellegrini

Manuel Pellegrini brucia Roberto Mancini nella 'corsa' alla panchina dell'Hebei Fortune. Il club cinese ha scelto un ex allenatore del Manchester City, ma non si tratta del Mancio. L'ex Inter, nei giorni scorsi, era stato accostato all'Hebei. Il club cinese, però, ha ufficializzato l'ingaggio del cileno 62enne per le ultime 7 giornate di campionato "con l'obiettivo di centrare la qualificazione alla Champions League" asiatica.