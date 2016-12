Chelsea, Mourinho: "Risultato pericoloso, al ritorno bisogna vincere"

23:39 - Il pareggio contro il Psg soddisfa a metà Josè Mourinho, che non si fida dell'1-1 in vista del ritorno: "E' stata una partita difficile, loro nel primo tempo ci hanno lasciato l'iniziativa per ripartire in contropiede, poi nella ripresa sono stati molto più aggressivi - commenta l'allenatore del Chelsea -. A Stamford Bridge dovremo giocare per vincere, è un risultato troppo pericoloso per puntare al pari".

Mourinho analizza così la gara del Parco dei Principi: "Nel primo tempo il Psg non ha voluto il pallone, hanno giocato bassi e lasciato a noi l'iniziativa a noi. Aspettavano di giocare in contropiede, noi abbiamo fatto bene perché abbiamo controllato con tranquillità". La musica è però cambiata nella seconda frazione: "Hanno avuto un'altra intensità, pressavano ed erano aggressivi. Hanno recuperato molti palloni e noi siamo stati sempre più bassi. Penso che Courtois ha fatto 2-3 parate importanti. Questo risultato non è definitivo".



C'è spazio anche per un commento sulla situazione dell'Inter, con cui il portoghese ha conquistato il Triplete nel 2010: "Mancini l'uomo giusto per ripartire? L'Inter sono i tifosi, che hanno uno spazio importante nel mio cuore. Mi piacerebbe che finisca bene la stagione, che vinca l'Europa League e che torni in Champions. Se mi manca l'Italia? Sì, mi manca, ma il Chelsea è un posto speciale per me".