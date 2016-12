Champions: tris Barcellona col Psg, Schalke agli ottavi

22:59 - Il Barcellona chiude al comando il Gruppo F con 15 punti. Battuto 3-1 il Paris Saint Germain grazie alle reti del 'tridente delle meraviglie' composto da Messi, Neymar e Suarez che risponde al vantaggio ospite di Ibrahimovic. Nel Gruppo G lo Schalke di Di Matteo vince 1-0 a Maribor con gol di Meyer e vola agli ottavi dietro al Chelsea che si sbarazza 3-1 dello Sporting Lisbona: reti blues di Fabregas (rigore), Schurrle e Mikel.

Al Camp Nou è grande festa per il Barcellona che va sotto al 15' con una zampata di sinistro di Ibrahimovic su assist di Matuidi. I blaugrana pareggiano 4 minuti più tardi con Messi che, in scivolata, sbuca sul secondo palo su perfetto cross di Suarez. Il Psg spreca troppo sotto porta e così al 41' il Barça passa in vantaggio con uno splendido destro a giro dalla distanza di Neymar. Nel finale di gara c'è gioia anche per Suarez che deve solo metter dentro un pallone respinto da Sirigu su tiro di uno scatenato Neymar. I blaugrana chiudono il Girone F al primo posto davanti ai francesi e all'Ajax (terzo e qualificato in Europa League). I lancieri sconfiggono 4-0 l'Apoel Nicosia con doppietta di Schone (il primo su rigore) e gol di Klaassen e Milk. Nel Gruppo G è lo Schalke a conquistare il secondo posto e a volare agli ottavi. I tedeschi di Di Matteo soffrono tantissimo sul campo del Maribor ma con un destro di Meyer nella ripresa portano a casa i 3 punti fondamentali. Beffato lo Sporting che esce sconfitto per 3-1 a Stamford Bridge per mano del Chelsea. Gli uomini di Mourinho al 16' sono già avanti 2-0 grazie al rigore trasformato da Fabregas e al destro ad incrociare di Schurrle. A inizio ripresa Joao Silva prova a regalare qualche speranza ai portoghesi che devono accontentarsi comunque dell'Europa League. Nel finale Mikel mette dentro il 3-1 da pochi passi.

Nel Gruppo H termina 1-1 Porto-Shakhtar Donetsk: ucraini avanti con Stepanenko e ripresi nel finale da una gran botta sotto l'incrocio di Aboubakar. La squadra di Lopetegui era comunque certa del primo posto proprio davanti allo Shakhtar. L'Athletic Bilbao conquista infine il pass per l'Europa League battendo 2-0 i rivali diretti del Bate Borisov grazie ai gol di San Jose e Susaeta.