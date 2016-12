Champions: Liverpool bloccato, al Real Madrid basta CR7

23:08 - Liverpool beffato nel finale in Bulgaria. I Reds, senza l'infortunato Mario Balotelli, pareggiano 2-2 sul campo del Ludogorets ma restano in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions in virtù del ko del Basilea con il Real Madrid (0-1): svizzeri condannati da una rete di Cristiano Ronaldo, che sale a quota 71 nella massima competizione europea e agguanta al secondo posto Raul.

Il Liverpool riesce a raddrizzare una gara cominciata nel modo peggiore - un erroraraccio di Mignolet spiana la strada ad Abalo, autore dell'1-0 al 3' - ribaltando il risultato già nel primo tempo grazie alle reti di Lambert (8') e Henderson (37'). All'88' però la difesa dei Reds si addormenta e consente a Terziev di firmare di testa il 2-2. La squadra di Rodgers sale a 4 punti e resta a -2 dal Basilea, che limita i danni contro il Real Madrid. Gerrard e compagni si giocheranno tutto nello scontro diretto con gli svizzeri in programma martedì 9 dicembre ad Anfield.