Champions League, Psg-Barcellona 1-3: show blaugrana a Parigi

09:02 - Nell'andata dei quarti di Champions League, il Barcellona vince 3-1 al Parco dei Principi e ipoteca il passaggio alle semifinali. Dopo un palo di Messi (13'), gli spagnoli passano al 18' con un piatto di Neymar. Nella ripresa si scatena Suarez: l'uruguayano si inventa due gol al 67' e al 79' che mettono in ginocchio il Psg. Di van der Wiel con la decisiva deviazione di Mathieu la rete della bandiera dei francesi. Martedì il ritorno in Spagna.

LA PARTITA

Paris Saint Germain e Barcellona si ritrovano una di fronte all'altra per la terza volta in stagione, dopo il doppio confronto della fase a gironi (una vittoria per parte). Assenze pesanti in casa parigina, visto che Blanc deve fare a meno degli squalificati Ibrahimovic, Verratti e Aurier e dell'infortunato Thiago Motta. Miracoloso il recupero di David Luiz, volato per quattro giorni a San Pietroburgo e rimesso in piedi a tempo di record. Il brasiliano parte dalla panchina. A Cavani, Lavezzi e Pastore l'arduo compito di mettere alle corde la retroguardia blaugrana. Va meglio a Luis Enrique, che deve fare a meno solo dello squalificato Dani Alves: al suo posto gioca Montoya. L'altra novità in difesa è Mascherano per l'eroe del Clasico, Mathieu. In avanti la premiata ditta MSN (Messi-Suarez-Neymar), autentico spauracchio sotto la Tour Eiffel.



La gara, come prevedibile la fa il Barcellona, il Psg prova a chiudersi con ordine e a ripartire in contropiede. Il primo squillo è di Messi: tiro a giro dalla lunetta e palo esterno. Pulce sfortunata, ma implacabile quando al 18' mette Neymar davanti a Sirigu: il brasiliano supera il portiere italiano con un preciso piatto destro. Piove sul bagnato in casa parigina, visto che Blanc perde Thiago Silva per un problema muscolare. Al suo posto il miracolato David Luiz. Trovato il gol, primo obiettivo di questa andata dei quarti, il Barcellona allenta il ritmo e si accontenta di bloccare le iniziative (a dire il vero poche) dei campioni di Francia. Nella prima frazione l'occasione più nitida per i padroni di casa al 28, con il Barcellona sbilanciato: Mascherano salva al limite su Cavani che stava per servire Pastore. Con poca qualità a centrocampo, Cavani e Lavezzi fanno fatica ad essere innescati e il solo Pastore è libero di svariare per provare a fare gioco. Le assenze di Verratti e Thiago Motta si sentono, come quella di Ibra, capace di tirare fuori il coniglio dal cilindro in qualsiasi momento.



Il Psg accenna una reazione a inizio ripresa con Pastore e Rabiot, ma poi si sveglia Suarez e per la squadra di Blanc è notte fonda. L'uruguayano si scatena tra il 22' e il 34', realizzando due splendidi gol e irridendo con due tunnel David Luiz. Un'autentico show quella blaugrana, che non viene rovinato dal gol di van der Wiel (decisiva la deviazione di Mathieu) che vale solo per gli almanacchi. Nel finale tripla occasione Psg e Sirigu che dice no a una punizione di Messi. La MSN mette a ferro e fuoro Parigi e ora il ritorno è poco più che una formalità. Luis Enrique dà scacco matto a Blanc, che può recriminare per le tante assenze. Probabilmente sarebbe finita nello stesso modo, perché stasera quei tre là davanti sono stati degli extraterrestri.

LE PAGELLE

Suarez 7,5 - Fino al gol poca roba, ma poi s'inventa la rete che mette in discesa il ritorno del Camp Nou e nel finale cala il tris.

Neymar 7 - Suo il gol che sblocca la gara: un pericolo costante per il povero van der Wiel.

Messi 6,5 - Non segna (e questa è una novità), ma prende un palo e manda in porta Neymar.

David Luiz 4 - Blanc lo deve mettere dentro per l'infortunio di Thiago Silva. Non sta bene e viene irriso da Suarez.

Lavezzi 5 - Serata no per il Pocho che fa rimpiangere (e non poco) Ibrahimovic.

Matuidi 6,5 - Corre e lotta su ogni pallone, è l'ultimo ad arrendersi. Il migliore dei suoi.







IL TABELLINO

PSG-BARCELLONA 1-3



Psg (4-3-3): Sirigu 5,5; Van Der Wiel 5,5, Thiago Silva 6 (21' David Luiz 4), Marquinhos 6, Maxwell 6; Matuidi 6,5, Cabaye 5,5, Rabiot 5 (20' st Lucas 6); Lavezzi 5, Cavani 6, Pastore 6. A disp.: Douchez, Bahebeck, Camara, Digne, Kimpembe. All:. Blanc 5,5

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6,5; Montoya 6 (35' st Adriano sv), Mascherano 6,5, Piqué 6,5, Jordi Alba 6; Busquets 6,5, Iniesta 6 (8' st Xavi 6,5), Rakitic 6 (29' st Mathieu 5,5); Messi 6,5, Suarez 7,5, Neymar 7. A disp.: Bravo, Pedro, Rafinha, Bartra. All:. Luis Enrique 7

Arbitro: Clattenburg (Inghilterra)

Marcatori: 18' Neymar, 22' st e 34' st Suarez (B), 37' st van der Wiel (P)

Ammoniti: Piquè, Messi (B), Cabaye (P)